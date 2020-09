Coronavirus / Oggi altri 32 casi positivi, la metà in provincia di Pesaro

ANCONA – Sono sempre di più, anche nelle Marche, i nuovi casi positivi al coronavirus. Una situazione che deve incominciare a preoccupare .Anche perché, molto probabilmente, sono stati commessi dei grossolani errori, soprattutto di valutazione del problema.

Questa mattina il Gores ha comunicato che, nelle ultime 24 ore, sono stati testati 1639 tamponi: 865 nel percorso nuove diagnosi e 774 nel percorso guariti.

Ed i nuovi positivi sono 32 nel percorso nuove diagnosi: 16 in provincia di Pesaro-Urbino, 11 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ascoli Piceno, 1 in provincia di Fermo e 1 fuori regione.

Questi casi comprendono 21 rientri dall’estero (Kosovo, Albania, Moldavia, Afghanistan), contatti in ambiente domestico, asintomatici, soggetti sintomatici e contatti stretti di casi positivi.

