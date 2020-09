Coronavirus / Oggi altri 15 casi positivi nelle Marche

ANCONA – Nuovi casi positivi anche nelle Marche. Questa mattina il Gores ha comunicato che, nelle ultime 24 ore, sono stati testati 1216 tamponi: 747 nel percorso nuove diagnosi e 469 nel percorso guariti.

I nuovi positivi sono 15 nel percorso nuove diagnosi: 4 in provincia di Ancona, 4 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Macerata, 2 in provincia di Fermo e 1 in provincia di Pesaro e Urbino.

Questi casi comprendono 5 rientri dall’estero (Albania, Germania, Ucraina), 1 rientro dalla Sardegna, 5 soggetti sintomatici, 3 contatti in ambito domestico e 1 contatto stretto di caso positivo.

Va inoltre aggiunto che sono diciassette le persone attualmente ricoverate in ospedale, una delle quali in terapia intensiva. Altre tre persone sono invece ospiti della struttura territoriale di Campofilone.

LA TABELLA

