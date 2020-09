CORONAVIRUS / Oggi 24 nuovi positivi ed i ricoveri in ospedale (25) aumentano ancora

ANCONA – Anche nelle Marche la situazione incomincia a complicarsi. E la preoccupazione aumenta. Oggi il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore, nella nostra regione, sono stati testati 1458 tamponi: 702 nel percorso nuove diagnosi e 756 nel percorso guariti.

I positivi sono 24 nel percorso nuove diagnosi: 12 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Macerata, 3 in provincia di Pesaro Urbino, 1 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Fermo e 2 fuori regione.

Questi casi comprendono 1 rientro dall’estero (Ucraina), 4 contatti stretti di casi positivi, 4 soggetti sintomatici, 6 contatti domestici, 3 contatti in ambiente di vita, 1 contatto in ambiente residenziale/assistenziale, 1 caso riscontrato dallo screening realizzato in ambiente lavorativo e 4 casi in fase di verifica.

Ed anche oggi, purtroppo, sono ulteriormente aumentati i ricoveri negli ospedali della regione. Al momento sono venticinque, due dei quali ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale regionale di Torrette. Altre diciassette persone contagiate si trovano invece nella struttura territoriale di Campofilone.

LA TABELLA

