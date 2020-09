Coronavirus / Oggi 17 nuovi positivi ma i tamponi sono stati solo 550

ANCONA – Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore, nelle Marche, sono stati testati 550 tamponi: 420 nel percorso nuove diagnosi e 130 nel percorso guariti.

I positivi sono 17 nel percorso nuove diagnosi: 6 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Fermo, 3 in provincia di Macerata, 2 in provincia di Ancona e 3 fuori regione.

Questi casi comprendono 5 rientri dall’estero (Kosovo, Romania e Camerun), 6 contatti in ambito domestico, 3 soggetti sintomatici, 1 contatto stretto di caso positivo e 2 casi in fase di verifica.

Oggi i ricoverati in ospedale, rispetto ai dati forniti ieri, sono salita da 25 a 26 (sono sempre due i pazienti presenti nel reparto di terapia intensiva di Marche Nord). Altre diciassette persone contagiate sono invece ospitate nella struttura territoriale di Campofilone.

LA TABELLA

