Coronavirus / Impennata preoccupante, oggi altri 41 casi positivi

ANCONA – Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1508 tamponi: 702 nel percorso nuove diagnosi e 806 nel percorso guariti.

I positivi sono 41 nel percorso nuove diagnosi: 11 in provincia di Fermo, 9 in provincia di Ascoli Piceno, 8 in provincia di Pesaro Urbino, 7 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ancona e 5 fuori regione.

Questi casi comprendono 6 rientri dall’estero (Albania, Ucraina, Romania, Spagna), 4 contatti domestici, un focolaio in una struttura privata residenziale per un totale di 15 casi complessivi, 10 casi in fase di verifica, 3 contatti stretti (tutti asintomatici) di casi positivi e 3 casi rilevati dallo screening del percorso sanitario.

A questo va aggiunto che 15 contagiati sono, al momento, ricoverati in ospedale, 2 dei quali si trovano nei reparti di terapia intensiva. Altre nove persone sono ospiti della struttura territoriale di Campofilone.

Ricordiamo che, nell’ultima settimana, nella nostra regione, sono deceduti due anziani (92 e 93 anni). Dall’inizio della pandemia, nelle Marche, ci sono state complessivamente 989 vittime (589 uomini e 400 donne: 523 della provincia di Pesaro Urbino, 214 di quella di Ancona, 165 del Maceratese, 66 del Fermano, 13 della provincia di Ascoli Piceno e otto provenienti da fuori regione) da coronavirus.

