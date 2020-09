Coronavirus / Altri 20 positivi, 11 in provincia di Pesaro

ANCONA – Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore, nelle Marche, sono stati testati 1341 tamponi: 807 nel percorso nuove diagnosi e 534 nel percorso guariti.

I positivi sono 20 nel percorso nuove diagnosi: 11 in provincia di Pesaro Urbino, 5 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Macerata e 1 in provincia di Ancona.

Questi casi comprendono 5 rientri dall’estero (Macedonia, Albania, Moldavia), 4 contatti in ambiente domestico asintomatici, 4 soggetti sintomatici, 6 contatti stretti di casi positivi e un caso rilevato dallo screening del percorso sanitario.

Quindici, invece, i contagiati ricoverati in ospedale (uno in terapia intensiva, altri quattordici nei reparti di malattie infettive). Altre tre persone sono ospitate nella struttura territoriale di Campofilone.

LA TABELLA

