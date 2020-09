CORONAVIRUS / Altri 19 casi positivi nelle ultime 24 ore

ANCONA – Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore, nelle Marche, sono stati testati 1503 tamponi: 828 nel percorso nuove diagnosi e 675 nel percorso guariti.

Ed oggi i positivi sono 19 nel percorso nuove diagnosi: 5 in provincia di Pesaro Urbino, 5 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Fermo, 2 in provincia di Macerata, 2 in provincia di Ancona e 1 fuori regione.

Questi casi comprendono 2 rientri dall’estero (Albania, Grecia), 1 rientro dalla Sardegna, 6 soggetti sintomatici, 2 casi rilevati con screening nel percorso sanitario, 1 caso rilevato con screening in ambiente di lavoro, 5 contatti stretti di casi positivi e 2 casi in fase di verifica.

Va inoltre aggiunto che sedici persone sono attualmente ricoverate in ospedale, due delle quali in terapia intensiva. Altri due contagiati sono ospitati nella residenza territoriale di Campofilone.

LA TABELLA

