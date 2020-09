Coronavirus / 29 pazienti ricoverati in ospedale, 4 in terapia intensiva

ANCONA – Notizie alterne, oggi, per quanto riguarda il coronavirus. Mentre sono diminuiti i nuovi positivi (oggi appena 5) sono aumentati i ricoveri in ospedale. Al momento vi sono 29 contagiati ricoverati. E, purtroppo, quattro di loro si trovano in terapia intensiva. Altre diciotto persone sono ospitate nella struttura territoriale di Campofilone.

Il Gores ha reso noto che, nelle ultime 24 ore, sono stati testati 382 tamponi: 217 nel percorso nuove diagnosi e 165 nel percorso guariti. Ed i positivi sono 5 nel percorso nuove diagnosi: 3 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ancona e 1 in provincia di Ascoli Piceno. Questi casi comprendono 2 rientri dall’estero (Albania e Ucraina), 2 soggetti sintomatici e un caso in ambito domestico.

LA TABELLA

