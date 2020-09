Coronavirus / 167 nuovi positivi in una settimana, 24 solo oggi

ANCONA – Nelle ultime 24 ore, nelle Marche, sono stati testati 1599 tamponi: 921 nel percorso nuove diagnosi e 678 nel percorso guariti.

I positivi sono 24 nel percorso nuove diagnosi: 15 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Pesaro Urbino, 1 in provincia di Fermo e 2 fuori regione.

Questi casi comprendono 6 contatti stretti di casi positivi, 4 casi in ambito domestico, 7 soggetti sintomatici, 3 casi rilevati dallo screening in ambito scolastico, 1 caso riscontrato dallo screening realizzato in ambito lavorativo e 3 casi in fase di verifica.

Nel corso della settimana – da lunedì 21 settembre ad oggi -, i nuovi positivi nelle Marche sono stati 167. Un numero considerevole che deve far giustamente preoccupare

Al momento i ricoverati in ospedale sono ventidue (due pazienti si trovano in terapia intensiva). Altre diciotto persone sono invece ospitate nella struttura territoriale di Campofilone.

Va aggiunto che sono 738 le persone che, attualmente, si trovano in isolamento domiciliare. Sono, invece, 6.151 i contagiati già guariti. I decessi nelle Marche, dall’inizio della pandemia, sono stati 990, mentre il totale dei contagiati è arrivato a 7.901.

LA TABELLA

