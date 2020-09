Anziana (93 anni) positiva al Coronavirus muore all’ospedale di Torrette

ANCONA – Questa sera il gruppo operativo regionale per l’emergenza sanitaria ha comunicato che oggi si è verificato, purtroppo, un altro decesso presso la clinica di Malattie Infettive dell’AAOOR Torrette di Ancona.

Si tratta di una donna di 93 anni che presentava patologie pregresse e risultata positiva dal 15 agosto, come accertato dal programma di screening del percorso sanitario.

Va inoltre ricordato che, nelle ultime 24 ore, nelle Marche, sono stati testati 1765 tamponi: 1046 nel percorso nuove diagnosi e 719 nel percorso guariti.

I positivi sono 21 nel percorso nuove diagnosi: 9 in provincia di Ancona, 4 in provincia di Pesaro-Urbino, 4 in provincia di Fermo, 3 in provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione. Questi casi comprendono 4 soggetti sintomatici, 6 rientri dall’estero (Albania), 8 contatti in ambiente domestico e 3 casi in fase di verifica.

In ospedale, al momento, sono ricoverati quattordici pazienti contagiati (uno in terapia intensiva e tredici nei reparti non intensivi). Altre due persone sono ospiti della struttura territoriale di Campofilone.

LE TABELLE

