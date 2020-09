Allagamenti ed alberi caduti, tanti interventi dei vigili del fuoco

ANCONA – I Vigili del fuoco sono stati impegnati nel pomeriggio di oggi in numerosi interventi legati al maltempo che ha colpito soprattutto la zona di Fabriano e di Jesi.

Una quindicina gli interventi svolti, soprattutto per allagamenti di locali seminterrati e per alberi e rami caduti sulla sede stradale.

Nella foto: l’intervento, per rami pericolanti, in via Santa Lucia, a Jesi

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it