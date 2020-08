Varotti: “Annullate le misure a sostegno degli stabilimenti balneari?”

di AMERIGO VAROTTI*

PESARO – Era stata annunciata da tempo (addirittura già a fine 2019) e sembrava imminente l’uscita di un bando regionale a favore degli stabilimenti balneari per il ristoro dei danni subiti nell’anno 2019 dagli stabilimenti a causa delle avverse condizioni meteo.

Era previsto un contributo a fondo perduto del 50% sulle spese effettuate per i lavori e per l’acquisto di attrezzature (sdrai etc.).

Risulta che il bando fosse da tempo predisposto e sollecitavamo l’ufficializzazione della delibera.

Ci giunge oggi notizia che la misura è stata annullata e che quindi agli stabilimenti balneari non sarà riconosciuto il ristoro dei danni subiti nell’anno 2019.

Chiediamo all’Assessore Pieroni e alla Regione Marche quali sono i motivi che hanno indotto alla assunzione di questa triste decisione che era stata, ripeto, già annunciata da molti mesi creando aspettative tra gli operatori del settore.

*Direttore Generale Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord

