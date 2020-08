Trattore si rovescia in un campo di ulivi, il conducente trasportato a Torrette

CASTELPLANIO – Un nuovo incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nelle campagne di Castelplanio, nella Vallesina.

Per cause in via di accertamento un trattore agricolo cingolato si è rovesciato in un campo di ulivi, coinvolgendo l’uomo che si trovava alla guida.

Sul posto – le 8.30 di questa mattina – sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno collaborato con il personale del 118 per trasportare l’uomo coinvolto dell’incidente fino all’ambulanza che lo ha poi portato al campo sportivo di Poggio San Marcello. Qui il ferito è stato fatto salire sull’eliambulanza del servizio sanitario regionale che ha provveduto al trasferimento all’ospedale anconetano di Torrette.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it