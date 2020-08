Trattore in fiamme nel pomeriggio alla periferia di Jesi

JESI – Oggi pomeriggio, alle 17.45, un trattore ha preso fuoco in un terreno agricolo, in via Montecappone, alla periferia di Jesi, dove erano in corso dei lavori.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco. La squadra di Jesi ha spento le fiamme, utilizzando acqua e schiuma antincendio e messo subito dopo in sicurezza il mezzo coinvolto.

