Tennis, l’under 16 maschile di Moie campione regionale

MOIE – A Pesaro si è svolta la finale regionale Under 16 maschile tra il locale TC Baratoff e il Moie Sporting Club. La società moiarola era degnamente rappresentata dai promettenti atleti Tommaso Lucidi e da Davide Mirza.

Una vittoria sofferta per 2-0 ai singolari contro i validi giocatori pesaresi. Tommaso Lucidi batteva un 3.4 per 6-4 6-1, mentre Davide Mirza opposto ad un 3.3, è andato sotto 1-6 3-5,poi 4-5 e 0-40 con tre match point per il pesarese.

Il grintoso moiarolo risaliva e vinceva il secondo al tiebreak 7-6, e infine Mirza chiudeva brillantemente per 6-3 dopo 3 ore di partita.

Ora la compagine moiarola maschile, unitamente a quella femminile vincitrice nella medesima categoria, disputeranno le finali Macroarea, dove tra le 8 formazioni partecipanti, due si qualificheranno per accedere alle final-eight nazionali dal 18 al 20 settembre in sedi ancora da stabilire dalla FIT.

