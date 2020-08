Tanti eventi nel programma estivo di Sassoferrato

SASSOFERRATO – In queste settimane, dopo un lungo periodo di lontananza e isolamento, stiamo riscoprendo il piacere di stare insieme e il valore della condivisione. Un calendario ricco di appuntamenti e novità, attende sassoferratesi e non, avventori e turisti, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza in questa estate particolare tra eventi, musica, cinema, cultura, poesia, escursioni ed animazione per bambini.

