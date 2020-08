Spaccano il Bancomat ma scatta l’allarme e fuggono senza denaro

MONTEMARCIANO – Un altro sportello bancomat è stato preso di mira dai ladri nel nostro comprensorio. Questa volta i malavitosi sono entrati in azione in via Marconi, nel centro di Montemarciano, dove si trova una filiale della Ubi Banca.

Erano le 4.50 di questa mattina quando tre uomini hanno cercato di forzare l’erogatore di banconote. Ma, improvvisamente, prima che riuscissero a spaccare completamente la cassa del bancomat, è scattato l’allarme ed il colpo è svanito. I tre sono stati infatti costretti a scappare a mani vuote. Alcune persone hanno notato i tre uomini salire su un’auto che si è poi allontanata in maniera precipitosa.

Sul posto, subito dopo, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Senigallia che hanno acquisito i filmati di tutte le telecamere presenti nella zona.

