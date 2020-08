Scontro frontale con tre feriti, il più grave trasportato a Torrette con l’eliambulanza

JESI – Tre persone sono rimaste ferite, di cui una in maniera abbastanza grave, in un incidente stradale avvenuto nella serata di sabato in via Clementina, a Jesi.

Sul posto – alle 19.15 – sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco. Per cause in fase di accertamento due vetture si sono scontrate frontalmente, all’altezza della rotatoria con Via Fontedamo.

La squadra dei vigili del fuoco di Jesi, intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4, ha subito collaborato con i sanitari del 118 per l’estrazione delle persone coinvolte nell’incidente. Tre i feriti. Uno dei quali è stato trasportato, con l’eliambulanza del servizio sanitario regionale, all’Ospedale anconetano di Torrette.

La strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per consentire il soccorso dei feriti e, successivamente, la messa in sicurezza, da parte dei vigili del fuoco, dei mezzi coinvolti nello schianto.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale e della polizia locale di Jesi.

