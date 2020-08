Passo indietro di Riccardo Pizzi che indica Massimo Olivetti candidato di tutto il centrodestra

di RICCARDO PIZZI*

SENIGALLIA – A titolo personale ciò che ho a cuore è dare la possibilità agli elettori di scegliere una valida alternativa per Senigallia, costruendo il miglior programma, con la miglior squadra ed il miglior candidato Sindaco.

Intendo la Politica come servizio a favore della città ed in tale ottica sono favorevole a progetti propositivi ed inclusivi. In quest’ottica, sono disponibile a dare il mio contributo personale.

Il primo fattore fondamentale è quello dell’unità. Solo insieme si può auspicare al cambiamento, di cui Senigallia ha necessità per uscire da un modo di gestire la cosa pubblica ingessato e finito al centro dell’ispezione del M.E.F.

E’ fondamentale ridare la parola ai cittadini ed ascoltarli: ben venga la partecipazione dei Comitati cittadini nella gestione della città, ma è sotto gli occhi di tutti che in questi anni non sono stati ascoltati, anzi, sono stati osteggiati da chi ha amministrato. È per questo che ritengo utile un mio passo indietro a favore di Massimo Olivetti, persona che stimo e che rappresenterà l’ottima alternativa al centrosinistra.

Ringrazio gli esponenti locali e regionali della Lega e Fratelli di Italia per la fiducia riposta sulla mia persona.

*Candidato sindaco indicato da Lega e Fratelli d’Italia – Senigallia

