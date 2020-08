Paradisi e Giometti alle Regionali con i Civici in Forza Italia

SENIGALLIA – “Entreremo da indipendenti – scrivono Roberto Paradisi ed Elena Giometti -, quale componente civica nelle liste regionali di Forza Italia. Un contributo di idee, energie e progettualità civica nell’ambito di un progetto liberale e innovatore che condividiamo e sposiamo.

“Vogliamo rappresentare l’altra faccia della politica – aggiungono Paradisi e Giometti – e trasferire in ambito regionale la professionalità e il rigore che le componenti civiche hanno sempre rappresentato. Mettiamo a disposizione le nostre competenze nei campi del diritto, della cultura, dell’istruzione, dello sport in un ambizioso progetto di cambiamento rivoluzionario di un assetto di potere che ha avvilito Senigallia come la Regione Marche”.

I due candidati civici senigalliesi sono stati presentati questa mattina a Senigalla, alla presenza del senatore Francesco Battistoni. All’incontro sono intervenuti anche il coordinatore provinciale di Forza Italia Daniele Silvetti, il commissario di Senigallia Anna Maria Bernardini, il coordinatore provinciale dei giovani Andrea Rossi ed il vice coordinatore provinciale Giacomo Ruffini.

Nelle foto: alcuni momenti dell’incontro di questa mattina, alla presenza del senatore Francesco Battistoni, del coordinatore provinciale di Forza Italia Daniele Silvetti, dei due candidati civici senigalliesi – la professoressa Elena Giometti e l’avvocato Roberto Paradisi – del coordinatore e del vice coordinatore provinciale dei giovani Andrea Rossi e Giacomo Ruffini

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it