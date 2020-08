Musaico Folkestra in concerto sabato a Sant’Angelo in Vado

SANT’ANGELO IN VADO – Nell’ambito della rassegna “Sulle strade della bellezza” organizzata da Confcommercio Marche Nord con il Patrocinio del Comune di Sant’Angelo in Vado e l’Ente Bilaterale del Commercio, sabato 8 agosto alle ore 21.00 si terrà a Sant’Angelo in Vado il concerto «MUSAICO FOLKESTRA».

Il progetto Musaico Folkestra è il frutto della commistione di idee e musica di Marco Petrucci e Francesco «Freccia» Ferrandi, da oltre 25 anni autori e compositori dei NOMADI.

Un artista marchigiano (Petrucci) ed uno lombardo (Ferrandi) che hanno tracciato percorsi musicali paralleli ma pervasi da una identica passione per le proprie radici e le proprie terre.

Lo spettacolo acustico che ne viene fuori è un viaggio tra le più belle canzoni della musica d’autore italiana da De Gregori a Fossati, da dalla a Bertoli ed alla esecuzione dei brani scritti per i Nomadi.

Il concerto si terrà in Piazza Umberto I.

I posti sono limitati e preassegnati fino ad esaurimento tramite prenotazione presso l’Ufficio IAT (tel. 0722/88455 – 342/3557996).

Occorre presentarsi muniti di mascherina.

