Muore alla guida di una betoniera precipitata in una scarpata

URBINO – Un nuovo tragico incidente sul lavoro si è verificato questa mattina alla periferia di Urbino. Per cause in fase di accertamento una betoniera, carica di calcestruzzo, è finita in una scarpata, precipitando per una trentina di metri, ed il conducente, un cinquantaquattrenne pesarese, è morto.

Sul posto sono prontamente intervenuti i mezzi di soccorso del servizio sanitario regionale. Purtroppo, però, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Nel luogo dell’incidente, oltre ai carabinieri, sono arrivati anche gli ispettori dell’Asur che dovranno verificare quanto accaduto.

