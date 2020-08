Massimo Olivetti: “Siamo pronti a difendere l’Ospedale di Senigallia con le unghie e con i denti” / VIDEO

SENIGALLIA – I problemi della sanità senigalliese, legati soprattutto al presente – e al futuro – dell’Ospedale sono, inevitabilmente, al centro del dibattito politico.

Ne abbiamo parlato con il candidato sindaco del centrodestra, avvocato Massimo Olivetti.

“L’ospedale di Senigallia – ci ha detto – rappresenta un fulcro, un servizio imprescindibile che va difeso ad ogni costo.

“Negli ultimi anni è stata raccontata una storia che non rappresenta la realtà. Per questo vogliamo poter riportare a Senigallia un ospedale che sia per i cittadini. E siamo pronti a difenderlo – ha sempre affermato l’avvocato Massimo Olivetti – con le unghie e con i denti”.

QUI SOTTO un video:

