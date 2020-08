Il ministro Gualtieri a Senigallia: “Cambiare volto alle Marche”

In vista delle elezioni – comunali e regionali – questa sera, in piazza Roma, c’è stato un incontro pubblico con il responsabile del Dicastero dell’Economia, alla presenza del candidato sindaco Fabrizio Volpini e di Maurizio Mangialardi

SENIGALLIA – Prima ad Osimo, poi, in serata, a Senigallia, il ministro dell’economia Roberto Gualtieri, in vista delle elezioni – regionali e comunali – del 20 e 21 settembre, si è soffermato sui principali problemi italiani del momento.

Insieme a Gualtieri, all’incontro di Senigallia, organizzato in piazza Roma, davanti al Caffè del Corso, hanno preso parte anche il candidato alla presidenza della Regione, Maurizio Mangialardi, ed il candidato sindaco a Senigallia, Fabrizio Volpini.

“Si è aperta – ha tra l’altro detto Mangialardi nel corso dell’incontro – una fase storica completamente differente rispetto al passato. Le ricerche che abbiamo svolto ci indicano che il Covid ha cambiato il mondo in pochi mesi. Nuove priorità si sommano a temi storici, ma anche una nuova sensibilità e solidarietà sembra emergere. Per questo non posso accontentarmi di promettere un buon governo, ma devo proporre un progetto strutturale e forte”.

Con il ministro Gualtieri, Mangialardi ha affrontato il vero grande tema dei prossimi mesi, ovvero come verranno ridistribuite e impiegate le ingenti risorse in arrivo dall’Europa tramite il Recovery Fund.

“Grazie all’accordo siglato lo scorso 21 luglio dai governi europei – ha detto Mangialardi -, accordo osteggiato dalla destra sovranità che si candida alla guida della Regione solo con slogan vuoti e stereotipi antieuropei, l’Italia ha un’occasione unica dal dopoguerra ad oggi con ben 209 miliardi di euro a disposizione per far fronte alla crisi generata dalla pandemia. Al ministro Gualtieri, nell’incontro che abbiamo già avuto a Roma, ho chiesto che su tali risorse, così come sui 27,4 miliardi del Sure e ai fondi che potrebbero arrivare in futuro dal Mes e dai canali ordinari, si faccia un ragionamento politico e non solo contabile. Per le Marche occorre un impegno concreto su tre aspetti fondamentali: potenziamento delle infrastrutture, investimenti sull’edilizia sanitaria, digitalizzazione, innovazione e ambiente, oltre al rilancio delle aree del sisma. Siamo convinti di essere di fronte a una svolta epocale, perché le nostre idee e i nostri progetti stanno per uscire dal cassetto dei sogni grazie ad investimenti volti a superare ritardi storici e a realizzare significative riforme in campo economico”.

“Il Recovery Fund – ha confermato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri – rappresenta una risposta alla crisi dovuta al Covid del tutto diversa da quella data dall’Europa dopo il 2008. Una risposta basata sulla coesione sociale e la solidarietà. È importante che le risorse che giungeranno nelle Marche siano gestite da un presidente serio, capace e deciso come Mangialardi. Ho già capito che sarà un osso duro, ma questo è un aspetto sicuramente positivo per le Marche, perché oggi esiste la concreta occasione di affrontare e risolvere i problemi strutturali di questa regione, cambiare il suo volto, ricucendo le sue fratture interne, aggravate dal sisma, e riconnettendola al resto del Paese e all’Europa. Sono sicuro che i marchigiani faranno la scelta giusta”.

Durante l’incontro Mangialardi ha poi indicato dove dovranno essere investiti i fondi in arrivo da Bruxelles: “Abbiamo segnalato da sempre una lontananza fra le necessità della regione e la sua dimensione infrastrutturale: serve un investimento globale, a partire dal sistema ferroviario. Per il raddoppio della Orte-Falconara la Regione ha già messo nel mirino il tratto Fabriano Albacina e stanziato 77 milioni di euro. Con i nuovi fondi si potrà realizzare il secondo tratto di connessione fra Castelplanio e Fabriano. Anche sulla tratta ferroviaria Adriatica sono stati studiati progetti per fare in modo di avere un potenziamento di questa linea a servizio dell’intero asse Adriatico con un prolungamento dell’alta velocità da Bologna a Bari”.

