Il lungomare di Senigallia si prepara a cambiare volto

Il Gruppo Benni è già pronto ad avviare la riqualificazione dell’area – di oltre tre ettari – delle ex colonie dell’Enel

SENIGALLIA – Finalmente, dopo anni di attesa, la riqualificazione del lungomare Leonardo da Vinci sembra essere alle porte. Dopo tante polemiche, molte delle quali fuori luogo, sta per partire uno dei progetti di fondamentale importanza per il rilancio turistico e qualitativo di Senigallia e della sua invidiabile spiaggia di velluto.

Il Gruppo Benni sta infatti per avviare il cantiere per il recupero dell’area – di oltre tre ettari – delle ex colonie dell’Enel. Un’area lasciata, per troppi anni, nel totale abbandono.

Si tratta di un intervento capillare che trasformerà completamente questa parte importante di Senigallia, con inevitabili ripercussioni anche per tutto il contesto urbano.

Nelle foto: le ex colonie dell’Enel – in una immagine storica – la situazione all’interno dell’area, dopo l’abbattimento delle palazzine, ed il progetto che sarà realizzato dal Gruppo Benni

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it