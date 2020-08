Gatto bloccato a 5 metri di altezza, liberato dai vigili del fuoco

JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Jesi, in via Sante Ferrari, per un gatto rimasto impigliato con una zampa posteriore nella rete di recinzione dello stadio Carotti, a circa 5 metri di altezza.

La squadra dei vigili del fuoco, utilizzando la scala italiana, ha raggiunto e liberato l’animale riportandolo a terra.

