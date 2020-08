Fuori strada con l’auto che si ribalta, trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Torrette

TRECASTELLI – Una persona è rimasta gravemente ferita, questa sera, in un incidente stradale accaduto alla periferia di Trecastelli.

Per cause in fase di accertamento, da parte dei carabinieri della Stazione di Trecastelli, un’auto, mentre transitava lungo la strada provinciale 19 (via Montignano) è uscita dalla carreggiata, ribaltandosi in un terreno agricolo.

Scattato l’allarme – alle 19.15 – sono immediatamente intervenuti sul luogo dell’incidente i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco.

La persona che si trovava alla guida della vettura, estratta dai sanitari e dai vigili del fuoco, è stata subito dopo trasferita, con l’eliambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

La squadra dei vigili del fuoco, subito dopo, ha provveduto a mettere in sicurezza sia l’auto incidentata, sia l’area circostante.

