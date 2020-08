Finisce contro un’altra auto, poi si ribalta al centro della strada

SASSOFERRATO – Per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, perde improvvisamente il controllo dell’auto, finisce contro un’altra vettura e poi si ribalta al centro della carreggiata. E’ accaduto questa notte alla periferia di Sassoferrato.

Scattato l’allarme – alle 0.45 – sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano che hanno inizialmente collaborato con i sanitari del 118 e, subito dopo, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto e la zona circostante.

La persona che si trovava alla guida dell’auto è stata accompagnata, per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale.

