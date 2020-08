Ecco come partecipare gratuitamente a Passaggi Festival in tutta sicurezza

FANO – Come partecipare gratuitamente a Passaggi Festival in tutta sicurezza: la manifestazione dedicata alla saggistica, in programma a Fano dal 26 al 30 agosto, ha messo a punto semplici ma fondamentali accorgimenti, nel rispetto delle normative e dei protocolli anti-covid, a partire dall’obbligo di accedere agli eventi indossando la mascherina, che potrà essere tolta una volta seduti.

Per gli eventi di Piazza XX settembre si deve prenotare il posto (dal 4 agosto): è possibile prenotare al massimo 4 biglietti per spettacolo; se si riservano 2 biglietti, saranno assegnati vicini.

Come si prenota? In autonomia, è possibile farlo dal sito www.passaggifestival.it, stampando in da sé proprio biglietto, e in caso di difficoltà, si potrà ricevere assistenza passo passo sull’intera procedura chiamando il numero 392.4997077. Si può scegliere di prenotare inviando una mail a passaggi.prenota@gmail.com con nome, cognome, recapito telefonico, specifica dell’evento e numero di posti prenotati. Chi non ama il digitale, potrà prenotare semplicemente telefonando (negli orari di apertura del botteghino) al numero 333.2481159. I biglietti d’ingresso non stampati autonomamente, andranno ritirati nei giorni precedenti all’evento al Botteghino del Teatro in piazza XX Settembre secondo gli orari di apertura (dal 4 al 25 agosto: da martedì a domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30 – chiuso lunedì; dal 26 al 30 agosto: dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 22.00) e comunque almeno un’ora prima dall’inizio.

Sempre a partire dal 4 agosto, gli eventi alla Mediateca Montanari si prenotano, invece, al numero 0721.887343 oppure scrivendo a memoinfo@comune.fano.pu.it. Non è previsto in questo caso il rilascio di un biglietto d’ingresso, ma occorrerà presentarsi 15 minuti prima dell’inizio dell’evento (orari Memo: periodo 1-30 agosto – lunedì, martedì e venerdì 15- 20 / mercoledì 9-13; 15-20 / giovedì 15-23 / sabato 9-13. Aperture straordinarie: Sabato 29 agosto: 15-20 / Domenica 30 agosto: 15-20). I posti non prenotati saranno assegnati fino al momento di inizio dell’evento (per gli eventi in piazza XX Settembre occorrerà prima ritirare il biglietto d’ingresso al Punto Info Festival situato sempre in piazza).

Gli eventi di Passaggi Festival in programma al Pincio, alla Chiesa San Francesco, al ‘Bon Bon Art Cafè’ del Lido e alla Sala da tè ‘L’Uccellin bel verde’ in centro storico, sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti distanziati.

Sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza, arrivare in ritardo determinerà la perdita del diritto all’ingresso e non sarà possibile sostare intorno all’area spettacoli. Tutte le informazioni ed il programma dettagliato sul sito www.passaggifestival.it

