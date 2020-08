E’ morto Omero Olivetti, ex presidente della Bcc di Ostra

L’imprenditore, babbo dell’ex sindaco Massimo, ha cessato di vivere questa mattina

OSTRA – Un gravissimo lutto ha colpito l’ex sindaco di Ostra ed attuale candidato sindaco a Senigallia, avvocato Massimo Olivetti. Questa mattina, poco dopo le 8, è deceduto il babbo, Omero.

Omero Olivetti, 90 anni, imprenditore, era molto conosciuto ad Ostra, dove aveva anche ricoperto (dal 1979 al 2002) la carica di presidente della locale Banca di Credito Cooperativo. Inoltre Omero Olivetti, appassionato di sport, era stato anche presidente della SS Ostra Calcio. Molti gli incarichi rivestiti nella sua vita. Persona aperta, solare, amava vivere in mezzo alla gente., stimato e benvoluto.

Ecco come Massimo Olivetti lo ricorda nel suo profilo Facebook: “Ciao Babbo, sei stato per me e per tutti noi un dono prezioso. Grazie per i valori che ci hai trasmesso. So che ci rimarrai accanto, anche ora che sei in cielo”.

——————————-

All’avvocato Massimo Olivetti ed alla sua famiglia, in questo difficile momento, le più sentite condoglianze da parte della Direzione de l’Altro giornale

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it