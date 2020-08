Due candidati dell’entroterra alle Regionali con l’Udc

Sono entrambi cagliesi: Marcello Mei, presidente provinciale del partito, e Bruna Chiuselli

CAGLI – Alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre saranno presenti due candidati dell’entroterra nelle file dell’Udc entrambi cagliesi, Marcello Mei e Bruna Chiuselli, uno impegnato in politica da tempo l’altra invece si affaccia alla politica per la prima volta.

Dichiara Marcello Mei: “In questi anni mi sono impegnato come Presidente Provinciale dell’Udc in merito a numerose problematiche del nostro entroterra organizzando vari incontri pubblici, ma anche con comunicati ed articoli, riguardo tante questioni del nostro territorio : ricordo i due incontri pubblici sulla viabilità le Strade Flaminia e Contessa con Assessori regionali di Marche ed Umbria i Sindaci di Gubbio, Urbino, il Presidente della Provincia, ma anche gli interventi in difesa delle risorse idriche, anche il mio impegno politico riguardo la difesa dei servizi sanitari ed ospedalieri sul territorio data ormai da molti anni, ma mi sono adoperato anche per richieste di interesse locale come la installazione di un bancomat a Pianello o della possibilità di fare un punto prelievi in quella frazione (utilissimo in tempi di covid e distanziamento) come pure di interventi per il rilancio delle aree montane per il quale ho organizzato a Febbraio un incontro pubblico con gli amministratori di Comuni ed Unione Montana dal quale è scaturita l’idea per la Legge regionale da poco approvata per interventi a favore delle piccole località periferiche che prevede contributi alle Unioni montane volti ad agevolare piccole attività economiche, farmacie, installazione di bancomat etc. servizi che servono a mantenere vive realtà ricche di storia come i piccoli paesi che ora in tanti vanno riscoprendo.

“Mi voglio impegnare per la mia comunità, il nostro è un territorio periferico, marginale o meglio marginalizzato dalla politica e questo non lo accetto, non deve essere così, ma questo dipende da noi. Per questo ho deciso di candidarmi, chi altri dovrebbe farlo se non chi almeno ha provato a far sentire la voce del territorio ha cercato soluzioni, ha sollevato problematiche?”

Per Bruna Chiuselli invece si tratta di una esperienza del tutto nuova: “Quando mi è stato chiesto dal consigliere Marconi di stare in questa lista ne sono stata ovviamente lusingata e lo ringrazio per l’opportunità che mi ha offerto. All’inizio è prevalsa la preoccupazione e l’istinto di dire no poi pensandoci più tranquillamente mi sono detta che per la positiva esperienza lavorativa e la collaborazione che ho avuto con lui e la stima che ho mi sono decisa ad accettare.

“Non ho mai fatto esperienze di questo tipo nemmeno a livello locale ma non mi tiro in dietro di fronte alle difficoltà e la mia maggior aspettativa è quella di aiutare un progetto che mi sembra valido.

“Non sono mai stata iscritta a nessun partito politico, ho sempre votato ad ogni turno elettorale ma devo dire non votando sempre allo stesso modo conosco però il mondo della politica e quello delle amministrazioni pubbliche , ho lavorato infatti anni nelle segreterie politiche in regione accumulando esperienze positive ed anche negative, alla fine le esperienze formano dei giudizi e voglio dire che i giudizi che mi sono fatta in questo tempo mi hanno anche aiutato ad accettare la candidatura in questa lista dove cercherò di dare al meglio il mio contributo soprattutto per cercare di rispondere alle legittime esigenze delle persone di tutto il territorio come quelle che ho conosciuto in questi anni”.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it