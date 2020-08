Coronavirus / Serve più attenzione: nelle Marche 70 casi positivi in 4 giorni

ANCONA – Oggi il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1135 tamponi: 687 nel percorso nuove diagnosi e 448 nel percorso guariti. I positivi sono 11 nel percorso nuove diagnosi: tre in provincia di Pesaro Urbino, sette in provincia di Ascoli Piceno e uno in provincia di Macerata.

Questi casi comprendono rientri dall’estero, soggetti sintomatici, asintomatici contatti di casi positivi e screening ambiente di lavoro.

Undici nuovi casi positivi che si aggiungono ai 32 di venerdì (19 in provincia di Pesaro Urbino, 6 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Ancona, uno in provincia di Macerata e 2 fuori regione); agli 11 di giovedì (cinque in provincia di Pesaro Urbino, quattro in provincia di Ascoli Piceno, uno ciascuna in quelle di Ancona e Macerata) e ai 16 di mercoledì (cinque in provincia di Ancona, sette in provincia di Ascoli Piceno, tre in provincia di Pesaro Urbino e un residente con domicilio fuori regione).

Una situazione che desta preoccupazione e che dovrebbe essere presa nella giusta considerazione. E, soprattutto, servirebbe più attenzione da parte di tutti.

