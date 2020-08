Coronavirus / Scendono i ricoveri, oggi 2 nuovi casi positivi

ANCONA – Sono scesi da 13 a 11 i pazienti ricoverati, per coronavirus, nelle Marche. Le due dimissioni, nelle ultime 24 ore, nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale anconetano di Torrette ed a Marche Nord.

Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo dopo le preoccupazioni degli ultimi giorni. Va infatti ricordato che venerdì, nella nostra regione, erano stati registrati 21 nuovi casi positivi. Ed a questi se ne erano aggiunti 3 sabato e 16 domenica.

Ed oggi ci sono buone notizie – anche se i test non sono stati tanti – perfino su questo fronte. Il Gores ha comunicato che, nelle ultime 24 ore, sono stati testati 548 tamponi: 173 nel percorso nuove diagnosi e 375 nel percorso guariti. Ed i positivi sono soltanto 2 nel percorso nuove diagnosi: un caso di rientro dall’estero in provincia di Ancona ed un caso sintomatico in provincia di Macerata.

Ricordiamo che le undici persone ancora ricoverate in ospedale si trovano attualmente (due) nel reparto Malattie infettive di Fermo, ad Ancona (tre) e a Marche Nord (sei).

nel contempo i guariti sono passati da 5.799 a 5.804.

I positivi ancora in isolamento domiciliare, ha reso noto il Gores, sono calati da 155 a 154 così come le persone isolate in casa per contatti con contagiati (da 1.370 a 1.324, tra le quali 147 con sintomi e 47 operatori sanitari). Complessivamente nelle Marche, dall’inizio dell’epidemia, i contagi sono stati 6.956 ed i morti 987.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it