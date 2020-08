Coronavirus / Scatta di nuovo l’allarme: oggi 61 casi positivi

ANCONA – Il Gores ha comunicato che, nelle ultime 24 ore, nelle Marche, sono stati testati 2169 tamponi: 1034 nel percorso nuove diagnosi e 1135 nel percorso guariti.

I positivi sono 61 nel percorso nuove diagnosi, riferiti a rientri dall’estero e da altre regioni italiane, contatti domestici, screening degli operatori sanitari e sintomatici. 30 positivi sono stati rilevati nella provincia di Fermo, 17 nella provincia di Pesaro-Urbino, 7 nella provincia di Macerata, 3 nella provincia di Ascoli Piceno, 1 nella provincia di Ancona e 3 fuori regione.

In particolare, i casi positivi rilevati nella provincia di Fermo (30 su 153 tamponi effettuati), si riferiscono a indagini epidemiologiche ancora in corso e indicano prevalentemente casi di rientro da altre regioni e casi di rientro dall’estero.

I Dipartimenti di prevenzione della regione sono infatti impegnati in queste settimane in un accurato lavoro di tracciamento per individuare tempestivamente i cittadini che hanno contratto il virus fuori regione.

Va comunque registrato che, nonostante l’aumento del numero dei contagi, sono sempre meno le persone ricoverate in ospedale. Al momento, nelle Marche, ve ne sono 8: 7 all’ospedale anconetano di Torrette, 1 in quello di Marche Nord (nessuno si trova in terapia intensiva). Altre 5 persone sono ospiti della struttura territoriale di Campofilone.

LA TABELLA

