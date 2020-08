Coronavirus / Oggi undici nuovi positivi nelle Marche

ANCONA – Oggi il Gores ha comunicato che, nelle ultime 24 ore, nelle Marche, sono stati effettuati 1364 tamponi: 850 nel percorso nuove diagnosi e 514 nel percorso guariti.

I positivi sono 11 nel percorso nuove diagnosi: 3 in provincia di Pesaro Urbino, 3 in provincia di Ancona, 1 in provincia di Ascoli Piceno, 1 in provincia di Macerata e 3 fuori regione.

Questi casi comprendono, come sempre, rientri dall’estero, screening del percorso sanitario e soggetti sintomatici.

Nel contempo va registrato che, al momento, nella nostra regione nessun contagiato si trova ricoverato in terapia intensiva. Attualmente i ricoverati nei reparti non intensivi sono 14: nove all’ospedale regionale di Torrette, 5 a Marche Nord. E sono anche diminuiti (5) gli ospiti nella Rsa di Campofilone, l’unica struttura della nostra regione che, in questo momento, ospita casi di Covid.

LA TABELLA

