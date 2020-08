Coronavirus / Oggi meno contagi (10) e meno ricoverati (12) ma i pericoli restano

ANCONA – Oggi il Gores ha comunicato che, nelle ultime 24 ore, nelle Marche, sono stati effettuati 1658 tamponi: 1076 nel percorso nuove diagnosi e 582 nel percorso guariti.

I casi positivi accertati sono 10 nel percorso nuove diagnosi: 5 in provincia di Pesaro Urbino, 3 in provincia di Ancona, 1 in provincia di Fermo e 1 fuori regione.

Casi che comprendono soprattutto rientri dall’estero, rientri da altre regioni e sintomatici.

Fortunatamente arrivano buone notizie dagli ospedali dove i ricoveri sono diminuiti. Al momento sono 12 (11 nei reparti non intensivi di Ancona e Torrette e 1 in terapia intensiva, sempre all’ospedale Marche Nord) i pazienti sotto controllo ospedaliero.

Altri sette contagiati sono ospiti nella struttura territoriale di Campofilone.

LA TABELLA

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it