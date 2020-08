Coronavirus / Oggi altri 17 casi positivi

La situazione nelle Marche: 14 contagiati ricoverati in ospedale (1 in terapia intensiva), 7 ospiti nella Rsa di Campofilone, 218 in isolamento domiciliare

ANCONA – Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore, nelle Marche, sono stati effettuati 2086 tamponi: 1290 nel percorso nuove diagnosi e 796 nel percorso guariti.

I positivi sono 17 nel percorso nuove diagnosi: 2 in provincia di Ascoli Piceno, 6 in provincia di Pesaro Urbino, 7 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ancona e 1 fuori regione.

Questi casi comprendono rientri dall’estero, contatti di rientri dall’estero, screening del percorso sanitario e casi rilevati in ambiente di vita e, soprattutto, divertimento.

Al momento i ricoveri nelle strutture ospedaliere marchigiane sono 14: 13 in reparti non intensivi (6 a Torrette e 7 a Pesaro) ed 1 in terapia intensiva (a Pesaro).

Altre 7 persone sono ospitate nella Rsa di Campofilone.

I dimessi – dopo l’accertata guarigione – dagli ospedale marchigiani sono saliti a 5.876. Infine c’è da aggiungere che sono 218 le persone che si trovano attualmente in isolamento domiciliare.

LA TABELLA

