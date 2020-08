Coronavirus / Nell’ultima settimana positivi in aumento, oggi altri 16 casi

ANCONA – O si trova subito una soluzione adeguata o si rischia molto. La situazione, nelle Marche, per quanto riguarda il coronavirus, si sta facendo nuovamente preoccupante. I dati di questa settimana sono indicativi di un problema che va affrontato al più presto. E non solo a parole come, purtroppo, si sta facendo.

Dopo i ventuno casi positivi di venerdì e la situazione leggermente migliorata di ieri (tre casi) oggi scatta nuovamente l’allarme con la registrazione di altri sedici positivi.

Lo ha reso noto questa mattina il Gruppo operativo regionale per l’emergenza sanitaria. Il Gores ha infatti comunicato che, nelle ultime 24 ore, sono stati testati 1260 tamponi: 713 nel percorso nuove diagnosi e 547 nel percorso guariti.

I positivi sono 16 nel percorso nuove diagnosi (9 nella provincia di Pesaro Urbino, 2 nella provincia di Macerata, 1 nella provincia di Ancona, 1 nella provincia di Fermo, 1 nella provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione).

Questi casi comprendono rientri dall’estero, operatori sanitari, contatti di casi positivi, soggetti sintomatici e casi di contatto domestico.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it