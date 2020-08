Coronavirus / Altri due casi positivi in provincia di Pesaro Urbino

ANCONA – Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore, nelle Marche, sono stati effettuati 1154 tamponi, di cui 485 nel percorso nuove diagnosi e 669 nel percorso guariti.

Purtroppo sono stati registrati altri due casi positivi in provincia di Pesaro Urbino. Il che significa che non si può proprio abbassare la guardia. Il virus non è sicuramente più quello delle fasi iniziali. Su questo siamo tutti concordi. Ma la disinvoltura con la quale si affronta la situazione emergenziale, dovrebbe far preoccupare. Ed i dati potrebbero diventare, da un giorno all’altro, davvero preoccupanti.

