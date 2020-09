Coronavirus / Altri 15 contagiati, 13 i pazienti ricoverati in ospedale

ANCONA – Il Gores ha comunicato che, nelle ultime 24 ore, nelle Marche, sono stati testati 1421 tamponi: 793 nel percorso nuove diagnosi e 628 nel percorso guariti. I positivi sono 15 nel percorso nuove diagnosi: 6 in provincia di Fermo, 5 in provincia di Pesaro – Urbino, 3 in provincia di Macerata e 1 fuori regione.

Questi casi comprendono, come ormai si sta verificando quotidianamente, due rientri dall’estero (Marocco e Albania), uno screening nel percorso sanitario, 7 soggetti sintomatici, un contatto domestico, un contatto in ambiente lavorativo, un soggetto positivo nel percorso screening scuola (si tratta di un insegnante, la cui notizia era stata ufficializzata già sabato) e due casi in fase di verifica.

Altri 15 casi che si aggiungono ai 90 dei tre giorni precedenti. Purtroppo non sono pochi. Ma va anche giustamente aggiunto che, negli ospedali, al momento, ci sono soltanto 13 ricoverati: 1 in terapia intensiva, a Torrette; gli altri 12 nei reparti non intensivi degli ospedali di Torrette, Pesaro e Fermo. Altre 4 persone si trovano invece nella struttura territoriale di Campofilone. Ci sono poi 289 positivi in isolamento domiciliare.

LA TABELLA

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it