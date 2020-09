Coronavirus / 90 casi positivi in 3 giorni ma in ospedale ci sono solo 11 pazienti

Al momento, nelle Marche, in isolamento domiciliare si trovano 295 persone. Primo caso positivo anche nel percorso screening scuola: si tratta di un insegnante

ANCONA – Il Gruppo operativo regionale per l’emergenza sanitaria ha reso noto che, nelle Marche, nelle ultime 24 ore sono stati testati 1791 tamponi: 943 nel percorso nuove diagnosi e 848 nel percorso guariti.

I positivi sono 12 nel percorso nuove diagnosi: 6 in provincia di Pesaro Urbino, 3 in provincia di Ancona, 1 in provincia di Macerata e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 2 rientri dall’estero (Romania), un rientro dalla Sardegna, 4 soggetti sintomatici, 3 contatti domestici e 2 casi in fase di verifica.

Dodici nuovi casi positivi che si aggiungono ai diciassette di venerdì (8 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Macerata, 3 in provincia di Ascoli Piceno, 1 in provincia di Fermo e 1 fuori regione) e ai sessantuno di giovedì (30 sono stati rilevati nella provincia di Fermo, 17 nella provincia di Pesaro-Urbino, 7 nella provincia di Macerata, 3 nella provincia di Ascoli Piceno, 1 nella provincia di Ancona e 3 fuori regione).

C’è poi da sottolineare che, oggi, il Gores ha dato notizia del primo caso positivo al Covid-19 nel percorso screening scuola della Regione Marche. Si tratta di un insegnante che era risultato positivo al test sierologico, in seguito confermato con il tampone. L’insegnante, asintomatico, è in isolamento ed è stato inserito nel percorso attivo di sorveglianza sanitario. I test sierologici effettuati ad oggi nel percorso scuola (personale docente e non docente), iniziato il 24 agosto, sono 2347. Ed i risultati sono in fase di elaborazione.

Va inoltre ricordato che i Dipartimenti di prevenzione sono impegnati in queste settimane in un accurato lavoro di tracciamento per individuare tempestivamente i cittadini che hanno contratto il virus fuori regione.

Nel contempo va rilevato che le persone ricoverate negli ospedali marchigiani sono salite ad 11 (1 nella terapia intensiva di Ancona e 10 nei reparti non intensivi di Ancona, Pesaro e Fermo). Altre 4 persone sono invece ricoverate nella struttura territoriale di Campofilone. A 295 persone si trovano in isolamento domiciliare.

LA TABELLA

