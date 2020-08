Coronavirus / 16 positivi mercoledì, 11 oggi: nelle Marche cresce la preoccupazione

ANCONA – Dopo un lungo periodo in cui, nelle Marche, la situazione sembrava piuttosto tranquilla, negli ultimi giorni si stanno, purtroppo, registrando sempre più casi positivi. Il coronavirus sta tornando a far preoccupare anche da noi.

Il Gruppo operativo regionale per l’emergenza sanitaria ha reso noto che oggi ci sono stati altri 11 casi positivi al coronavirus: cinque in provincia di Pesaro Urbino, quattro in provincia di Ascoli Piceno, uno ciascuna in quelle di Ancona e Macerata.

Il Gores ha anche reso noto che, nelle ultime 24 ore, sono stati eseguiti test su 1.302 tamponi di cui 623 nel percorso nuove diagnosi e 679 in quello “guariti”. Questi casi comprendono rientri dall’estero, soggetti sintomatici, asintomatici, contatti di casi positivi, screening per operatori sanitari e screening per percorso sanitario.

Dati che si aggiungono a quelli di ieri, anch’essi poco confortanti. Erano stati infatti registrati altri sedici casi positivi su 1.029 tamponi eseguiti (597 nel percorso nuove diagnosi e 432 nel percorso guariti). Cinque i casi in provincia di Ancona, sette in provincia di Ascoli Piceno, tre in provincia di Pesaro Urbino e un residente con domicilio fuori regione.

