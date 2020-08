Civetta bloccata in un camino, liberata a Chiaravalle dai vigili del fuoco

CHIARAVALLE – I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattina di oggi – alle 11,50 – in Via Podesti, a Chiaravalle, per liberare una civetta, rimasta bloccata all’interno di un camino.

La squadra dei vigili del fuoco di Jesi, appena giunta sul posto, ha recuperato il volatile con tecniche specifiche, e dopo averne constatato il buono stato di salute ha provveduto a rilasciarlo nelle campagne adiacenti al paese.

