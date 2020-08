Baldelli (Anci): “Cittadini sempre più soli di fronte al degrado che avanza”

PESARO – “Basta degrado nelle nostre città”. Così commenta Francesco Baldelli, vicepresidente nazionale Anci, il volgare episodio accaduto a Pesaro dove un cinquantenne, marocchino, si è masturbato davanti ad alcuni bambini, in spiaggia a Baia Flaminia. Individuo successivamente denunciato da agenti accorsi su segnalazione di alcune mamme.

“Niente arresto – continua Baldelli -, solo una denuncia che si tradurrà in una multa che forse non pagherà mai perché sicuramente nullatenente”.

“Noi chiediamo tre cose: video sorveglianza più fitta specialmente nei ‘luoghi’ più critici come giardini, zone periferiche e nei pressi di scuole; più uomini e mezzi per le Forze dell’Ordine, che spesso sono costrette a vedersi vanificato il proprio lavoro di prevenzione e repressione; pene rapide e severe per i trasgressori, che devono smettere di avvalersi di una ‘immunità di fatto’”.

“La sicurezza delle nostre città, specialmente di quelle della costa che d’estate triplicano i residenti, e il rilancio del turismo – conclude il responsabile nazionale delle autonomie locali di FdI -, sono due elementi collegati tra loro, e che vanno affrontati anche attraverso la lotta dura contro queste forme di degrado, indegne in un Paese civile come il nostro”.

