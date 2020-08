Auto contro un camion lungo la Bruciata: muore un bambino di sei anni

SENIGALLIA – Un bambino di sei anni ha perso la vita, questa mattina, in un tragico incidente, avvenuto, alle 7.30, lungo la strada provinciale 19 della Bruciata, a Cesano.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, un’auto – una Fiat Cinquecento -, condotta da un uomo di 35 anni, residente a Monterado, con accanto il figlioletto, si è schiantata contro un camion per il recupero dei rifiuti ingombranti della Rieco, fermo sul bordo della strada.

L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo, tanto che il camion è finito nel fosso che si trova sulla destra, oltre il ciglio della carreggiata.

Scattato l’allarme sono prontamente intervenute le ambulanze del 118. E, poco dopo, è atterrata in un terreno vicino alla strada, l’eliambulanza del servizio sanitario regionale. Sul luogo dell’incidente anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Senigallia.

Nonostante il prodigarsi del personale sanitario, presente sul posto, nulla è stato possibile per salvare il bambino, deceduto sul colpo. Cosicché l’eliambulanza, dopo mezz’ora, è ripartita.

Il padre del bambino, rimasto ferito nell’incidente e sotto choc, è stato trasportato, con un’ambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia.

Il transito lungo la strada della Bruciata è rimasto bloccato fino alle 11, quando espletati tutti i necessari accertamenti, i mezzi sono stati spostati.

