Al Parco Zoo di Falconara ripartono le attività all’Angolo Casa Natura

Da domenica (9 agosto) torna attivo lo spazio dedicato alla didattica

FALCONARA – Ripartono le attività all’Angolo Casa Natura del Parco Zoo Falconara. Domenica 9 agosto lo spazio dedicato alla didattica è pronto ad accogliere i più piccoli per raccontare storie e curiosità sugli animali. Il tutto ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, con ingresso contingentato, distanziamento, utilizzo delle mascherine e sanificazione degli oggetti utilizzati.

Si arricchisce così la proposta del Parco Zoo, fiore all’occhiello del turismo regionale e centro didattico di eccellenza per scuole e famiglie, che dopo il lockdown ha riaperto al pubblico lo scorso 21 maggio; l’Angolo Casa Natura ha dovuto aspettare un po’ di più per la ripresa, per poter riorganizzare al meglio spazi e attività. Da domenica si potrà tornare così ad osservare reperti affascinanti come penne e piume di fenicottero e gufo, il palco del daino, la muta del serpente, con lo staff del Parco pronto a spiegare caratteristiche e funzioni e rispondere ad ogni domanda. A disposizione dei bambini ci saranno anche le maschere che raffigurano tanti animali, per giocare e colorare.

L’Angolo Casa Natura sarà aperto dal 9 al 30 agosto, tutti i pomeriggi, dalle ore 14 alle 19.30.

Continuano poi le domeniche a tema, tradizionale appuntamento che per questa stagione si è trasferito sui canali social come Instagram e Facebook, e su YouTube con la raccolta dei video. Il 9 agosto sarà protagonista il ghepardo, con un’intervista doppia ad una guida del Parco e ad una tesista che ci accompagneranno nel mondo di questo bellissimo felino.

Dalla riapertura il Parco intensifica dunque le attività. Da notare la considerevole presenza di visitatori locali che stanno tornando a vivere di più bellezze e risorse del territorio; vero jolly si sta dimostrando in questo senso la formula abbonamento che, grazie agli ingressi illimitati, facilita anche brevi visite.

Il Parco Zoo Falconara è aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30).

Per tutte le informazioni sulle regole di comportamento e le visite si consiglia di consultare il sito web www.parcozoofalconara.com/it/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it