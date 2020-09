A Jesi la musica non si ferma, domani si riparte

La Scuola Musicale G.B.Pergolesi, convenzionata con il Conservatorio Rossini, riapre i battenti da martedì 1 settembre per l’anno scolastico 2020/2021

JESI – La Scuola Musicale “G. B. Pergolesi” di Jesi, istituto musicale convenzionato con il Conservatorio di musica “G. Rossini” di Pesaro, riapre i battenti dal 1 settembre per il nuovo anno scolastico 2020/2021. Sono già aperte le iscrizioni ai corsi di musica (sia ai corsi ordinari, che straordinari e di gruppo) nei tre indirizzi di classica, moderna e jazz; al corso di recitazione/teatro e al corso di scrittura creativa. L’Istituto, da sempre attento alle dinamiche anche sociali del territorio, offre la possibilità alle famiglie di effettuare una lezione di prova gratuita prenotandosi alla segreteria (0731-205856 dalle ore 15 alle 19) senza alcun impegno. Il modo più giusto per sperimentare i diversi strumenti e per trovare quello più adatto alle proprie inclinazioni e passioni. Anche per questo obiettivo, si rinnova l’appuntamento con “Scuola aperta” il prossimo 19 settembre dalle ore 16 alle 20, per visitare la scuola, conoscere gli insegnanti dando la possibilità di iscriversi o prenotare la lezione prova facendo attenzione agli ingressi contingentati negli spazi comuni.

L’istituto musicale dal 1976 è un punto di riferimento per l’insegnamento della musica e del canto su tutto il territorio. Rinnovata la convenzione con il conservatorio “G.Rossini” di Pesaro per il conseguimento in sede degli attestati riconosciuti dallo stesso, la Scuola vuol essere un trampolino di lancio per tanti giovani che vedono nella musica la loro vita e il loro lavoro.Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno per bambini e adulti senza limiti di età, per un ampio ventaglio di proposte che spaziano dai corsi ordinari per l’insegnamento degli strumenti musicali, quelli straordinari (musicoterapia per portatori di handicap, animazione musicale per bambini, laboratorio di percussioni, la professione del pianobar…) e quelli di gruppo (orchestra, big band, musica d’insieme, musica da camera, coro e voci bianche), poi il corso di recitazione/teatro e quello di scrittura creativa.

«Il Covid è stato un momento durissimo per tutti – dice il Direttore della Scuola Musicale Pergolesi Mauro Mazzuferi – date le vigenti disposizioni sanitarie abbiamo ritenuto rimandare tutti gli eventi e concerti in programma (pomeriggi musicali, concerti degli allievi al Circolo cittadino, lezioni concerto, saggio finale in piazza della Repubblica, festa della musica, rappresentazioni teatrali …). I nostri allievi hanno dimostrato che, nonostante le difficoltà, la musica non si ferma: hanno messo in rete video delle loro esibizioni musicali e canore, tra le mura domestiche, grazie alle lezioni online portate avanti da alcuni nostri insegnanti. Ma è stato comunque un segnale importante. Siamo pronti a riprendere da dove abbiamo interrotto e a riprogrammare le nostre attività, accogliendo gli allievi nel rispetto di tutti i presidi sanitari previsti per il contenimento della pandemia Covid-19 (mascherine, distanziamenti, gel sanificante etc…). Una ripartenza con la stessa attenzione alla città e alle realtà benefiche cui ci rivolgiamo con i concerti solidali (Ospedale Salesi e Oikos).

Continua la nostra collaborazione con la Fondazione Pergolesi Spontini per il “Festival Pergolesi Spontini” – che vedrà impegnati allievi e insegnanti – e siamo pronti a far tornare a risuonare la musica in città con la nostra musica. Rinnovata la sinergia con artisti del panorama musicale nazionale per i grandi eventi in programma durante l’anno scolastico. La scuola ha già ospitato con successo artisti del calibro di Irene Grandi, Gaetano Curreri, la Pfm, i Nomadi, Matia Bazar, Fabrizio Moro, Dodi Battaglia, Lucio Dalla, Daniele Silvestri e molti altri…».

Info/iscrizioni: scuola Musicale Pergolesi, palazzo San Martino in corso Matteotti 50, tel. 0731 205856 oppure: www.scuolapergolesi.it – info@scuolapergolesi.it

