Vip e street food per la Senigallia Gourmet!

Al via sabato la tappa senigalliese del Grand Tour delle Marche. Degustazioni d’autore, bollicine e pacchetti gourmet! Con Uliassi e Cedroni gli “Stati Generali dell’ospitalità” ospitano Claudio Sadler, Enrico Derflingher, Gioacchino Bonsignore del TG 5

SENIGALLIA – Tutto pronto per “Senigallia Città Gourmet”, l’evento speciale voluto dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del Grand Tour delle Marche di Tipicità ed ANCI. Annunciato anche da TG 5 “Gusto”, sabato 11 luglio la città rivierasca svela il suo lato “goloso”, tra bollicine, street food di alta gamma e le atmosfere della Rotonda a Mare.

Imperdibile, nel Piazzale della Libertà alle ore 18.00, l’occasione di degustare sapori “d’autore” con l’Accademia di Tipicità. Nell’avveniristica postazione di cucina mobile “Venere Nera”, Adriatico e colline marchigiane si fondono in un tripudio di sapori, con un occhio al benessere ed alla nutraceutica.

“… a due passi dal mare” la proposta della chef Barbara Settembri, omaggio alla canzone “Abbronzatissima” a base di sardoncini e paccasassi. Spigola con gamberetti e pesto su farro e piccole verdure, cremoso alla patata viola e corallo alla nocciola è l’eclettica proposta dello chef Sandro Frulla, mentre “Polpo Sidney 2013” è l’idea di chef Niko Pizzimenti. Intrigante anche il connubio proposto da Patatas nana con un agrodolce di Verdicchio.

A brindare con i sapori dell’Adriatico ci saranno i campioni del “Vigneto Marche” proposti dall’associazione Marchigianamente, con la degustazione di vini autoctoni e bollicine made in Marche di Moncaro, Colonnara e Santa Barbara. Il tutto seguendo rigorosamente le normative anti-covid.

Da non perdere, alle 10.30, la parata di stelle che dalla Rotonda a Mare saranno protagoniste del talk show che esplora il futuro dell’ospitalità italiana, da seguire in diretta facebook sulla pagina di Tipicità. Gioacchino Bonsignore del TG5 e Alberto Lupini di Italia a Tavola, con la conduzione di Angelo Serri direttore di Tipicità, dialogheranno con i super stellati di casa Mauro Uliassi e Moreno Cedroni insieme a personaggi del calibro di Enrico Derflingher, presidente di Euro-Toques Italia ed Euro-Toques International, Claudio Sadler, noto chef pluristellato e presidente dell’associazione “Le Soste”, e Roberto Calugi, direttore FIPE-Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Ci saranno, inoltre, anche i contributi di Chicco Cerea, celeberrimo tre stelle di Bergamo, e Rocco Cristiano Pozzulo, presidente della Federazione Italiana Cuochi. Nel confronto non mancherà l’autorevole voce degli Atenei, con la partecipazione di Università degli studi di Camerino, Università degli studi di Macerata e Università Politecnica delle Marche.

Programma completo e aggiornamenti per il pubblico su www.tipicita.it, mentre nella piattaforma www.tipicitaexperience.it e nell’app ufficiale di Tipicità tutte le attrattive di Senigallia e del territorio marchigiano, con l’indicazione delle strutture che offrono proposte speciali a tema fino al 18 luglio, grazie alla collaborazione attivata con Confcommercio Marche Centrali e Senigalliaincoming TO di Alberghi e Turismo Senigallia.

