Violento schianto nella notte tra due auto lungo l’Arceviese: coinvolte sette persone

SERRA DE’ CONTI – Sette persone sono rimaste coinvolte in un violento schianto tra due auto, avvenuto nella notte lungo la Strada provinciale 360 Arceviese, nel territorio comunale di Serra de’ Conti.

Era passata da poco l’una quando, per cause in via di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, si sono scontrate una Fiat Panda, con due persone a bordo, ed una Polo, all’interno della quale si trovavano altre cinque persone.

Sul luogo dell’incidente, appena scattato l’allarme, sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco. Dapprima la squadra ha collaborato con il personale del 118, per soccorrere gli occupanti della Fiat Panda, rimasti incastrati nell’abitacolo. Quattro, complessivamente, le persone portate, con le ambulanze del servizio sanitario regionale, in ospedale, una delle quali è stata ricoverata, avendo riportato traumi abbastanza gravi.

Subito dopo i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le due auto coinvolte e tutta l’area circostante.

