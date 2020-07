Venerdì con “Il Terzo Incomodo” (Dante, Petrarca e… Boccaccio!) inizia la rassegna teatrale estiva promossa dal Comune di Senigallia

SENIGALLIA – Venerdì 3 maggio alle 21,30 nei Giardini della Scuola Pascoli inizia la rassegna teatrale promossa dal Comune di Senigallia nell’ambito della stagione degli eventi estivi. Sul palco salirà il Centro Teatrale Senigalliese con la rappresentazione “Il terzo Incomodo (Dante, Petrarca e… Boccaccio!)”, interpretata da Francesca Berardi e Filippo Mantoni per la regia di Luigi Moretti.

Boccaccio è accorato dall’idea di essere terzo incomodo in quel Dante-Petrarca-Boccaccio in cui è incarcerato dal tempo e con il quale per certo passerà ai posteri. Tre brevi testi, tre coppie, Boccaccio e Fiammetta, Laura e suo marito Ugo di Sade, Dante e sua moglie Gemma Donati. Boccaccio terzo incomodo tra Dante e Petrarca, Petrarca tra Laura e suo marito, Beatrice tra Dante e sua moglie.

I tre testi pensati e scritti da Lunari come tre brevi atti unici ma che il regista riesce a intrecciare e intersecare tra loro per dare vita a un gioco teatrale molto divertente, in cui i due attori entrano e escono continuamente da una coppia all’altra guidati da un disegno preciso in cui l’eleganza formale dei testi di Lunari non viene compromessa e il gioco di ironia e irriverenza viene esaltato da un ritmo serrato e vivace. Dante e Petrarca senza rispetto alcuno vengono fatti a pezzi e Boccaccio avrà finalmente il suo gioioso riscatto.

Lo spettacolo prevede un biglietto di ingresso di 7 euro.

Si ricorda che per assistere agli spettacoli ai Giardini della Scuola Pascoli, in piazza Garibaldi, alla Rotonda a mare e alla Chiesa dei Cancelli, anche quelli gratuiti, è necessaria la prenotazione da effettuare attraverso una delle seguenti modalità: prenotazioni e biglietti www.vivaticket.it dal 1° luglio oppure presso il Teatro La Fenice, il venerdì e sabato, dalle ore 17 alle ore 20. Sarà inoltre possibile prenotare e acquistare i biglietti eventualmente rimasti disponibili anche direttamente sul luogo dell’evento a partire da un’ora prima dell’inizio della manifestazione.

Info: 335 1776042

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 info@fenicesenigallia.it

